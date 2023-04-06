محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من تبطين 393 كيلو ترع وجارى تبطين 578 كيلو

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال التبطين التي تشهدها قرى ومراكز المحافظة، مؤكداً أن أعمال التبطين مستمرة وسيتم تبطين 1000 كيلو ترع بقرى ومراكز المحافظة، وأنه جرى تبطين عدد من الترع، وسيتم تبطين بقية الترع بالقرى والمراكز تباعاً وفق خطة موضوعة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتفقد محافظ كفر الشيخ أعمال تبطين ترعة ميت يزيد، وترعة الشاكرية، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية، ليتم تبطين بقية الترع بالمراكز.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه جاري تبطين 578 كيلو ترع بقرى ومراكز المحافظة، ضمن المشروع القومي الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأنه تابع أعمال التبطين وتأهيل الترع بمراكز وقرى المحافظة والتي تسير جنبا إلى جانب، مراعاة لري الأراضي الزراعية، وجاري العمل في 62 عملية، كما تجرى أعمال البطين ب 128 ترعة بقر ومراكز المحافظة، ونسبة تبطين الترع 68%، وتم الانتهاء من تبطين 393 كيلو ترع.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.



الاعمال الجارية لتبطين الترع



تبطين ترعة الشاكرية



تبطين ترعة ميت يزيد



تفقد تبطين الترع والمحافظ يبدي بعض الملاحظات



تفقد محافظ كفر الشيخ تبطين الترع بغرب كفر الشيخ



جانب من اغعمال تبطين ترعة الشاكرية