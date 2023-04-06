"صحة كفر الشيخ" تحصل على المركز الأول في البرنامج المتكامل لرعاية الأطفال

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن حصول صحة كفر الشيخ على المركز الأول في الربع الأول للبرنامج المتكامل لرعاية الأطفال، لتقديم خدمة طبية متكاملة للأطفال أقل من 5 سنوات، وتقديم البروتوكول الخاص بالبرنامج والمطبق بـ 70 وحدة صحية منتشرة على أنحاء محافظة كفرالشيخ.

وعلى جانب نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ، عدداً من الفعاليات والدورات التدريبية، منها فعاليات الدورة التدريبية المكثفة للأطباء والصيادلة والتمريض العاملين بوحدات الكلي بكفر الشيخ، وذلك في إطار توجيهات الدولة للنهوض بالعاملين في المجال الصحي وتطوير مستوى الآداء ورفع كفاءة الآداء، بحضور أكثر من 70 متدرباً من مختلف وحدات الكلى.

واشتملت الدورة على تشغيل وصيانة ماكينات الغسيل الكلوي، ومحطات المعالجة، ومستلزمات الغسيل الكلوي، والأستخدام الأمثل للدم ومشتقاته بوحدة الغسيل الكلوي، وكيفية التعامل مع المضاعفات التي تحدث للمريض أثناء جلسات الغسيل، وسياسات مكافحة العدوى المتبعة داخل وحدة الغسيل الكلوي.

وأكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن إدارة المتابعة بقيادة محمد جعدر، مدير إدارة المتابعة بالمرور على المنشآت الطبية بعدد من الادارات الصحية، منها مخزن الأدوية بمطوبس، ووحدة زوبيع والمركز الطبي بالحامول، ووحدة حازق ومضرب الجرن وحدة كفر قته ببيلا، والمركز الطبي بالرياض، ووحدة سنتماي بسيدي غازي، ووحدة الزامل وحدة السالمية، ووحدة النشار بفوه، ووحدة ميت الديبة والشقة والجونة بقلين، ووحدة الشباسية والكرادره بدسوق، وحدة شمس الدين، ووحدة منشأة المصري، ووحدة اصلاح شالما، ووحدة القصابي، ووحدة الورض، ووحدة رزق جاويش، ووحدة الشخلوبة، ووحدة منشأة عباس، ووحدة منشأة المصري بسيدي سالم.

وأضافت وكيل وزارة الصحة، أنه جرى إزالة السلبيات على رأس العمل ووجدت بعض الملاحظات التي سوف تعرض بالتقرير عليها لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك وعملا على تقييم الأداء والعمل على صالح المنظومة في ظل القيادة الرشيدة .