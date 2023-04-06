محافظ بورسعيد يناقش مع أهالى شمال سهل الحسينية تجفيف أراضى الاستزراع السمكى

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، ممثلى أهالى منطقة شمال سهل الحسينية، وذلك لمناقشة مستجدات الأعمال التنسيقية الخاصة بتجفيف أراضى منطقة شمال سهل الحسينية، استعدادا لتحويلها من الاستزراع السمكى للاستزراع النباتى، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدى السكرتير العام للمحافظة، عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد الشحات رئيس هيئة التعمير، ممثلى وزارة الرى، وممثلى وزارة الزراعة، ورئيس جهازحماية البحيرات والمدير التنفيذى لجهاز حماية البحيرات ومسئولى الرى والصرف بمنطقة شرق الدلتا والإدارات المختصة بالمحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد، على أنه لا ضرر ولا ضرار فيما يتعلق بالأعمال التنموية التى سوف تشهدها منطقة شمال سهل الحسينية، مستعرضاً مع الأهالى ما تم التوافق عليه مع الجهات المعنية الممثلة فى وزارة الزراعة ووزارة الرى وهيئة التعمير ومحافظة بورسعيد.

وناقش المحافظ مع الحضور خطة العمل التى سوف تشهدها المنطقة، مؤكداً على أهمية التنسيق بين الجهات المختصة من الأجهزة التنفيذية والمواطنين لتحقيق التعاون المثمر.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه سيتم تشكيل لجنة عليا لإدارة منطقة شمال سهل الحسينية، فضلاً عن البدء فى الخطوات التنفيذيةالخاصة بتجفيف الأراضى، التى تشمل تشغيل محطة الطوارئ بالمنطقة، وغلق فتحات مصرف بحر البقر وإزالة التعديات من المزارعالسمكية، وتنفيذ أعمال تجفيف الأرض واستصلاحها لتنضم للرقعة الزراعية بالمحافظة

ووجه ممثلى أهالى سهل الحسينية الشكر لمحافظ بورسعيد على ترحيبه بالحوار والمشاركة مع أهالى المنطقة، مؤكدين على دعمهم لخطة الدولة والمحافظة فى تنفيذ الأعمال التنموية التى سوف تشهدها المنطقة.