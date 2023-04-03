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انطلاق مهرجان "أهلا بالعيد" فى بورسعيد بخصومات تصل إلى 50% حتى 23 أبريل

الإثنين، 03 أبريل 2023 04:32 م
انطلاق مهرجان "أهلا بالعيد" فى بورسعيد بخصومات تصل إلى 50% حتى 23 أبريل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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انطلق مهرجان "أهلا بالعيد" بمول الفرما، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في الفترة من 3 حتى 23 إبريل الجاري بخصومات تصل إلى 50%، في إطار ما تشهده محافظة بورسعيد من تنمية سياحية غير مسبوقة.

ويقدم المهرجان عروض وخصومات تصل إلى 50% على المنتجات المعروضة بالمول، في إطار المهرجان الذي تنظمه المحافظة. 
 
وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن مشروع مول الفرما ببورسعيد، يمثل إضافة للمشروعات السياحية والتجارية على أرض بورسعيد، ويساهم فى تحقيق الرواج التجارى السياحى للمحافظة، كما يعد واجهة حضارية ومشرفة لبورسعيد تماشيا مع الطفرة التى حققتها الدولة المصرية ببورسعيد.
 
 
 

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