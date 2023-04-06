اليوم السابع
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محافظ القاهرة يوجه برفع الاستعداد لاستقبال عيد القيامة واحتفالات شم النسيم

الخميس، 06 أبريل 2023 01:04 م
محافظ القاهرة يوجه برفع الاستعداد لاستقبال عيد القيامة واحتفالات شم النسيم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد لإستقبال احتفال الأخوة المسيحيين بعيد القيامة، واحتفالات شم النسيم وتكثيف الحملات على مدار اليوم للتأكد من توافر كافة الخدمات .
 
كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة وورفع الإشغالات فى محيط الكنائس، ورفع كفاءة الشوارع المحيطة بها، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.
 
كما شدد المحافظ على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس.
 
وطالب محافظ القاهرة مديرية الصحة بالتنسيق مع مديريتى التموين والطب البيطري باتخاذ كافة التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع مع تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها و المخابز و منافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للإستهلاك  وضبط السلع المخالفة والغير صالحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
 
وأكد محافظ القاهرة أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على تلقى بلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 15496 لاتخاذ الاجرءات القانونية ضد المخالفين على الفور .
 

محافظ القاهرة

عيد القيامة

شم النسيم

الاشغالات

الكنائس



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