جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية بالمستشفى الدولى لمتابعة مستوى الخدمة الطبية

الدقهليه شريف الديب

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، بجوله تفقدية بجولة تفقدية صباح اليوم الخميس لمستشفى المنصوره الدولى لمتابعة تنفيذ توجيهاته خلال جولته المفاجئة مساء السبت الماضي للاطمئنان علي تقديم الخدمة الطبية للمرضي والمصابين والمترددين علي المستشفى ، حيث تفقد عدد من أقسام المستشفى شملت قسم الأطفال وعناية الأطفال، وقسم علاج الأورام، وعناية جراحة القلب والصدر للأطفال ، والصيدلية المركزية للمستشفي للتأكد من توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفي .

جاء ذلك بحضور النائب حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ، والدكتور احمد حشيش مدير مستشفي المنصوره الدولي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة ، والدكتور أحمد النقيب نائب مدير المستشفي ، والمحاسب محمد امين رئيس حي غرب المنصوره .

وأشار " المحافظ " الي أن عدم الاهتمام بالجانب الإدارى سيؤدي حتماً إلى تدنى مستوى الخدمة الطبية للمرضى والمترددين، لأن تنظيم العمل داخل المستشفى والصيانة الدورية للأجهزة الطبية وللمنشآت الداخلية قبل الخدمة الطبية حتى تكون هناك خدمة طبية على أعلى مستوى .

وأكد " مختار " أن الحفاظ على الكيانات والمعدات الطبية والصيانة الدورية لها أهم من إنشاء مستشفيات جديدة ، لأن العبرة بتقديم الخدمة الطبية وليس بكثرة المستشفيات والمراكز الطبية .

ووجه " المحافظ " لمدير المستشفي الدولي بسرعة وضع حلول جذرية بمشاركة المجتمع المدني لأهالينا المغتربين المرافقين للمرضي والمقيمين إقامة كاملة علي أرصفة المستشفي وليس لهم حق المرافق مع المريض نظراً لوجوده داخل العنايات المركزة أو أثناء إجراء العمليات الجراحية المطولة ، من خلال توفير سكن ملائم أو استراحات بأجر رمزي قريبة من المستشفي ، بالإضافة إلي توفير اماكن انتظار مجهزة بالكامل علي اعلي مستوي داخل ساحات المستشفي لأهالي المرضي المترددين للزيارة وعدم حدوث هرج ومرج أمام مداخل المستشفي وداخل الأقسام .

وقال " مختار " خالص شكري وتقديري لكافة الاطقم الطبية والقائمين علي إدارة المستشفي الدولي علي تحسين الخدمة الطبية للمرضي والمصابين والمترددين علي المستشفي ، وسرعة صيانة الأجهزة الطبية والمعدات .

وأكد " المحافظ " علي أننا نعمل جميعاً كل في موقعه تنفيذيين وأطباء من أجل خدمة المواطنين وتلبية كافة مطالبهم وحل مشاكلهم وتقديم الخدمة الطبية للمرضي والمصابين ، مؤكداً علي أن هؤلاء المواطنين هم أب وأم وأخ واخت وابناء لنا جميعا يجب أن نراعي ضمائرنا جميعا معهم .