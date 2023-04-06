محافظة أسوان تبحث معدلات التنفيذ بمشروعات حياة كريمة بالقرى والنجوع

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

عقد ياسر عبد الشافى، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، اجتماعاً تنسيقياً، اليوم، الخميس، لمتابعة تكليفات محافظ أسوان بالمتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور مسئولى الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز الطبيعى والاتصالات، بجانب مسئولى المنطقة العاشرة للطرق ووحدة حياة كريمة.

صرح السكرتير العام المساعد، فى بيان صحفى، بأنه تم مناقشة التدخلات بين مختلف القطاعات المعنية ووضع الحلول المناسبة لحل المشكلات ودفع معدلات العمل ومنها التشديد بالبدء بأعمال نقل كابل الكهرباء بعيداً عن مناهيل الصرف الصحى الجارى إنشاؤها بطريق (توشكى/وادى النقرة) بمركز نصر النوبة ، وذلك تمهيداً لاستكمال أعمال رصف الجزء المتبقى من الطريق بطول 15 كم.

وذكر ياسر عبد الشافى، أن وحدة حياة كريمة تنفذ المرور الميدانى لتفقد الأعمال الجارية من أرض الواقع لنقل كابل الكهرباء ومتابعة معدلات التنفيذ لباقى الأعمال لضمان الانتهاء من مشروع رصف هذا الطريق الرئيسى بإجمالى أطوال 50 كم فى أقرب وقت.