"صحة المنيا" تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ1971 حالة بقرية نواى

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.
وفى هذا السياق، أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية نواى التابعة لمركز ملوى خلال يومى 3 و 4 من أبريل الجارى، حيث تم الكشف الطبي على 1971 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على 395 حالة جراحة ، 467 حالة اطفال ، 369 باطنة ، 69 نساء ، 93 اسنان ، 287 جلدية ، و 261 أنف و أذن ، و30 تنظيم أسرة ، إلى جانب إجراء تحاليل مختلفة لعدد 88 مترددا ، و 5 حالات اشعة سينية و كشف مبكر للضغط والسكر لعدد 113 مترددا ، و خلع اسنان لعدد 8 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 24 حالة لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 124 مترددا ، وذلك من خلال 11 عيادة متنقلة.
وفى هذا السياق، أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية نواى التابعة لمركز ملوى خلال يومى 3 و 4 من أبريل الجارى، حيث تم الكشف الطبي على 1971 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على 395 حالة جراحة ، 467 حالة اطفال ، 369 باطنة ، 69 نساء ، 93 اسنان ، 287 جلدية ، و 261 أنف و أذن ، و30 تنظيم أسرة ، إلى جانب إجراء تحاليل مختلفة لعدد 88 مترددا ، و 5 حالات اشعة سينية و كشف مبكر للضغط والسكر لعدد 113 مترددا ، و خلع اسنان لعدد 8 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 24 حالة لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 124 مترددا ، وذلك من خلال 11 عيادة متنقلة.
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