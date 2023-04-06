"قلق زوجته كشف مقتله".. بلاغ تغيب عن المنزل يقود الشرطة لقضية تنقيب عن الآثار

واقعة غريبة شهدتها مدينة السلام بالقاهرة، بعد أن قاد بلاغ تغيب زوج عن منزله إلى اكتشاف واقعة تنقيب عن الآثار ووفاة شخص تحت الأنقاض والقبض على باقى المتهمين.

بداية القصة كانت ببلاغ من زوجة بقلقها على إثر تغيب زوجها لمدة طويلة عن المنزل بدون أى سبب، الأمر الذ دفع الشرطة للتحقيق فى الأمر.

التحريات كشفت قيام الزوج بالخروج مع أخرين للتنقيب عن الأثار داخل شقة ملك أحدهم بدائرة قسم السلام.

قوات الأمن تمكنت من القبض على المتهمين بعد مداهمة الشقة محل الواقعة، لكن الزوج لم يكن متواجد مع باقى المتهمين، وبمواجهة المتهمين اعترفوا أن الزوج المتغيب كان معهم بالفعل، لكن أثناء الحفر انهارت عليه الحفرة على عمق 4 أمتار ما أدى لوفاته، فقاموا بردك الحفرة كما كانت بدون أن يعلم أحد، ولكن بلاغ الزوجة بتغيب زوجها كشف الواقعة وقاد الشرطة لكشف ملابسات الحادث.