اليوم السابع
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قافلة طبية فى قرية أبو دياب شرق التابعة لإدارة دشنا الصحية اليوم

الخميس، 06 أبريل 2023 09:00 ص
قافلة طبية فى قرية أبو دياب شرق التابعة لإدارة دشنا الصحية اليوم قافلة طبية - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أعلن الدكتور راجى تاوضروس، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، إطلاق القافلة الطبية بقرية أبو دياب شرق التابعة لإدارة دشنا الصحية شمال قنا، اليوم الخميس.

 

وأوضح تاوضروس، أن القافلة تأتى فى إطار "حياة كريمة " لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، وحرصًا من مديرية الصحة بقنا على ضرورة وصول الخدمة الطبية المتكاملة المجانية إلى جميع القرى بمراكز محافظة قنا.

 

وأشار الدكتور راجى تاوضروس، إلى أن القافلة تشمل العديد من التخصصات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتوعية الطبية والتى سوف تقدم بالمجان لجميع المواطنين.


صحة قنا

قافلة طبية

حياة كريمة

قرية أبو دياب

اخبار قنا



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