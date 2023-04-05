حياة كريمة بالشرقية.. توقيع الكشف الطبى على أكثر من 1700 مريض بقرية الظواهرى

الشرقية - إيمان مهنى

كشف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن تنفيذ قافلة طبية علاجية شاملة بقرية الظواهرى التابعة لمركز ومدينة ههيا، ضمن مبادرة حياة كريمة ، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية، والتى استمرت لمدة يومان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وأوضح شوقى، أن القافلة اشتملت على 14 عيادة طبية فى 12 تخصصا طبيا هى "الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الروماتيزم والتأهيل"، حيث تم تخصيص 2 عيادة لتخصصات الباطنة والعظام، لخدمة أهالى القرية، والقرى المجاورة.

كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبى المجانى على 1739 مريض من أهالى القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 13 حالة مرضية تحتاج لإجراء عملية جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدى وطرق الفحص الذاتى للثدى، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.