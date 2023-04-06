فقرات إنشاد دينية وتنورة في سهرات رمضانية بمحافظة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظم فرع ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالا بشهر رمضان، حيث استضاف قصر ثقافة حاجر العديسات سهرة رمضانية، تضمنت محاضرة بعنوان "فضائل ليلة القدر"، عدد خلالها وليد عبد النعيم فضل ليلة القدر، كما أعدت أمسية شعرية شارك فيها الشاعر أحمد علي بقصيدة بعنوان "مولد الهدى"، والشاعر وليد الضوي بقصيدة "جناح مكسور" ، وقدم عرض فني لفرقة الإنشاد الديني ألقى خلاله المنشد علي السعدي قصيدة "طال البعاد"، والمنشد علي سعدي قصيدة بعنوان "يا قميص الوعدي".

وضمن فعاليات برنامج رمضان قدم قصر ثقافة بهاء طاهر احتفالية بمناسبة استقبال شهر رمضان المبارك، تضمنت محاضرة بعنوان "الصوم والعمل عبادة"، وأوضح بها الشيخ مدحت عبد الستار -واعظ بالأزهر الشريف- أن العمل عبادة والاجتهاد والمثابرة والصيام بدون عمل لا قيمة فيه وإنما الأيد التي تعمل كرمها الله لأنها تسعى إلى العيش الحلال، بجانب ذلك ألقى الشاعر يحيى بحر إنشادا متنوعا بجانب فقرة للتنورة للفنان محمد سلامة وذلك بمدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات بالكرنك.

فيما عقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "آداب الصيام" تحدث بها بدوي عبد العظيم عن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الصائم ومنها "كثرة الدعاء، الصدقة، قيام الليل، عدم الكلام الفاحش"، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة عن "رعاية الأيتام واجب ديني ومجتمعي" أوضح بها حسن عبد الباري من هو اليتيم وكيف يدعو ديننا إلى رعاية الأيتام وذكر أمثلة من القرآن الكريم والسنة النبوية تتحدث عن الأيتام وواجبنا نحوهم والقوانين التي تسنها الدولة للاهتمام بالأيتام ورعايتهم، بالإضافة إلى ذلك قدم عرض إنشاد ديني للمنشد علي السعدي وقصيدة بعنوان"اعده لي"، كما أعد قصر ثقافة الطارف أمسية شعرية للشاعر سيد صدقى فهمى قصيدة" حنين الروح".



الأمسيات الرمضانية فى قصور ثقافة الأقصر



سهرات رمضانية بمحافظة الأقصر