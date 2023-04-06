"ثقافة الأقصر" تنظم قوافل وأمسيات ومحاضرات بالطود والكيمان والمحاميد

الأقصر – أحمد مرعى

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، عدد من الفعاليات التي ينظمها فرع ثقافة الأقصر بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، حيث نظم قصر ثقافة الطود بالأقصر، قافلة ثقافية بمركز شباب الحسينات بالطود، تضمنت أمسية شعرية شارك فيها مجموعة من الشعراء منهم ناجي فؤاد، عبد الغفور عبد الله، عبد السميع محمود، عبد الله مسعود، أعقبها مسابقة ثقافية ودينية، ثم فقرة تنمية المواهب لأطفال القرية في الإنشاد الديني والشعر، كما قدم عرض لفرقة الطود للإنشاد الديني ألقى به الشيخ محمود عبد الله قصائد "إمام الحرمين، أشكو إليك، رمضان يا شهر الخير".

وعقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "آداب الصيام" تحدث بها بدوي عبد العظيم عن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الصائم ومنها "كثرة الدعاء، الصدقة، قيام الليل، عدم الكلام الفاحش"، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة عن "رعاية الأيتام واجب ديني ومجتمعي" أوضح بها حسن عبد الباري من هو اليتيم وكيف يدعو ديننا إلى رعاية الأيتام وذكر أمثلة من القرآن الكريم والسنة النبوية تتحدث عن الأيتام وواجبنا نحوهم والقوانين التي تسنها الدولة للاهتمام بالأيتام ورعايتهم، بالإضافة إلى ذلك قدم عرض إنشاد ديني للمنشد علي السعدي وقصيدة بعنوان"اعده لي"، كما أعد قصر ثقافة الطارف أمسية شعرية للشاعر سيد صدقى فهمى قصيدة" حنين الروح".

وأقام قصر ثقافة الطفل دوريا ثقافيا للأطفال أسئلة في المعلومات العامة، وقدم عرض فنى مسرح عرائس عن "فضل الصيام" أداء هناء عباس ونيرمين ألبير، بالإضافة إلى ورشة حكي عن "أم المؤمنين حفصة" للمؤلف أشرف محمد الوحش، سردتها عواطف مصطفى، كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي حكاية قصة بعنوان "صدقة الليل والنهار" ألقاها مينا عادل.

وشهدت مواقع فرع ثقافة الأقصر عددا كبيرا من الورش الفنية، عن مظاهر الشهر الكريم، فنظم قصر ثقافة حوض الرمال ورشة حرف بيئية وأشغال من الكروشيه لتنفيذ فانوس رمضان، كما أقام قصر ثقافة الأقصر ورشة فنية بعنوان "فانوس مسطح من الخرز"، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط ورشة بعنوان "زينة رمضان"، بينما نظمت مكتبة المدامود الثقافية ورشة فنون تشكيلية "قص ولصق"، وقدم قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة فنية عن عمل مجسمات بورق الفوم.



ثقافة الأقصر تنظم قوافل وأمسيات ومحاضرات رمضانية



قوافل وأمسيات ومحاضرات رمضانية بالأقصر