ضبط 600 كيلو رنجة فاسدة و30 كيلو دواجن يشتبه في عدم صلاحيتها بالغربية

الغربية - عادل ضرة

تمكنت حملة ل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط مصنع رنجة بدون ترخيص بمركز كفر الزيات وبداخله 600 كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و30 كيلو دواجن يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه تشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري للمواطنين، وتم تشكيل حملة تموينية من إدارة تموين كفر الزيات بالاشتراك مع الطب البيطري، وذلك للمرور بدائرة مركز كفر الزيات.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع أسماك مدخنة "رنجة"، بناحية قرية أبيار، لمزاولة النشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة و إنتاج وعرض للبيع رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبها علامات فساد ظاهري وتم ضبط 120صندوق رنجة بإجمالي وزن 600 كيلو وتم التحفظ على الكمية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم ضبط المسئول عن أحد محلات بيع الدواجن الحية بكفر الزيات لقيامة بغش لحوم الدواجن وحقنها بالمياة بغرض الغش التجاري وتم التحفظ على 30 كيلو لحوم دواجن يشتبة في عدم صلاحيتها.