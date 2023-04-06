ضبط 4 محطات وقود لبيع السولار أغلى من التسعيرة فى البحيرة

وأسفرت تلك الحملات 4 محطات وقود بمركز دمنهور لبيعهم السولار أزيد من التسعيرة المقررة، كما تم ضبط 500 لتر سولار داخل محطة وقود غير مرخصة لبيعه فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعه، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها إلى النيابة المختصة.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على السلع المدعمه، ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود، مشددا على أهمية ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

يذكر أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة شنت حملات تموينية مكبرة مؤخرا على محطات الوقود، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 18 الف لتر سولار وبنزين بأحدالعهد الباطنية غير مرخصة بمركز دمنهور، تم تجميعه من السوق السوداء لإعاده بيعه لتحقيق أرباح غير مشروعة.