ضبط 2012 عبوة مواد غذائية ومياه غازية وعصائر ومقرمشات فى حملة تموينية بالغربية

الغربية - عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة تموينية، ضمت ناصر مصطفى العفيفى ومحمد السيد فضل ومحمد صلاح الباز مفتشى إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، لتفقد الأحوال التموينية والسلعية بمركز ومدينة طنطا، والتأكد من مدى إلتزام البدالين التموينين بصرف السلع التموينية للمواطنين ومدى جودتها وصلاحيتها وبسعرها المدعم من قبل الدولة.

وكذلك التزام المخابز البلدية بتوفير الخبز للمواطنين بالمواصفات والأوزان القانونية، وبالسعر المدعم على منظومة البطاقات التموينية والخبز لتقليل الازدحام والتكدس على المخابز البلدية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، والقضاء على الظاهرة الخطيرة التى تهدد صحة الشعب كبارا وصغارا وهى تدوال وبيع السلع المنتهية الصلاحية فى الأسواق.

أسفرت عن ضبط كميات من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية طبقا لتواريخ الإنتاج والانتهاء المدونة على العبوات 2012 قطعة مواد غذائية متنوعة بين زجاجات وكانزات مياه غازية وعصائر ومقرمشات وسناكس ولوزام صناعة البسكويت والكعك مختلفة الأنواع والأشكال والأحجام منتهية الصلاحية بداخل سوبر ماركت بمركز طنطا، وتحرير11 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية واخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.