تموين الغربية تضبط 10 آلاف عبوة صواريخ وألعاب نارية بطنطا

شنت مديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين، حملة تموينية بناءا علي تعليمات هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة على الأسواق العامة.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 10000عبوه صواريخ وألعاب نارية محظور تداولها داخل محل بطنطا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.
كانت مديرية التموين بالغربية، قد شنت حملة تموينية من مفتشى إدارة الرقابة التموينية بالمديرية لتفقد الحالة التموينية بكفرالزيات، أسفرت عن ضبط كميات من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء المدونه على العبوات وقدرها 5500 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بداخل محلات بيع الاغذية بكفرالزيات.
وضبط 12900صاروخ وألعاب نارية بداخل محلات بيع الهدايا بكفرالزيات، والتى تضر بمستخدميها نظرا لخطورتها واحتوائها على ماده البارود ، كما قامت الحملة بتحرير 20 محضر عدم إعلان عن الأسعار لمحال بيع سلع غذائية بمركز كفرالزيات.
تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محاضر بالمخالفات، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.
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