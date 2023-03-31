تموين الغربية تضبط 10 آلاف عبوة صواريخ وألعاب نارية بطنطا

وضبط 12900صاروخ وألعاب نارية بداخل محلات بيع الهدايا بكفرالزيات، والتى تضر بمستخدميها نظرا لخطورتها واحتوائها على ماده البارود ، كما قامت الحملة بتحرير 20 محضر عدم إعلان عن الأسعار لمحال بيع سلع غذائية بمركز كفرالزيات.

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محاضر بالمخالفات، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.