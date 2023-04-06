اليوم السابع
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شعبة الدواجن تكشف هبوط كبير في أسعار الكتاكيت في المزارع

الخميس، 06 أبريل 2023 08:00 ص
شعبة الدواجن تكشف هبوط كبير في أسعار الكتاكيت في المزارع كتاكيت - ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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تشهد أسعار الدواجن عودة للتحرك نحو الصعود في تداولات اليوم بحوالي 6 جنيهات تسليم أرض المزرعة مع استمرار الطلب على الفراخ خلال شهر رمضان، وسجل الكيلو تحرك من 65 إلى 71 جنيها للكيلو في تعاملات اليوم ويصل المستهلك بدءاً من 80 جنيها.

في ذات السياق كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في الجيزة، هبوط ملحوظ في أسعار الكتاكيت في المزارع ليسجل الكتكوت الأبيض    9 جنيهات مقابل 19 جنيها تقريبًا مطلع مارس الماضي بانخفاض كبير مع عودة الانضباط للمنظومة كما سجل الكتكوت الساسو 8 جنيهات والكتكوت البلدي 5 جنيهات

وأشار إلى انخفاض سعر الكتكوت الهجين ليسجل 5 جنيهات تقريبا والفيومي 6 جنيهات والبط المولر 21 جنيها والمسكوفي 28 جنيها والبط البيور 18 جنيها، مشيرا إلى أن كافة الأسعار تشهد تغيرات يومية وفق العرض والطلب.

وأوضح سامح السيد ، أن توفير الأعلاف في الأسواق خلال الفترة الأخيرة ساهم في عودة الانضباط بالسوق ومن ثم شهدنا انخفاض في الدواجن والكتاكيت وأنواع أخرى من الطيور

 

 


أسعار الدواجن

البيض

أسعار الدواجن في مصر

أسعار البيض



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