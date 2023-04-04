اليوم السابع
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شعبة الدواجن: أسعار الفراخ مستقرة والكيلو بـ68 جنيها فى المزرعة

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 08:00 ص
شعبة الدواجن: أسعار الفراخ مستقرة والكيلو بـ68 جنيها فى المزرعة سامح السيد رئيس الشعبة
كتب إسلام سعيد

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أكد سامح السيد رئيس شعبة الدواجن، استقرار أسعار الفراخ في المزارع، بعد انخفاضها من 75 جنيها للكيلو إلى 68 جنيها، وذلك مع حدوث زيادة في الإنتاجية خلال الأسبوعين الماضيين، عقب عودة الدورات الإنتاجية بشكل تدريجي خلال شهر مارس 2023.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سعر الساسو يسجل 93 جنيها، وسعر الأمهات البيضاء 57 جنيها، وسعر الكتكوت الأبيض 11 و 12 جنيها والكتكوت الساسو 8 و 9 جنيهات في تداولات اليوم.

وأشار إلى أن سعر الدواجن للمستهلكين يسجل مستويات بين 75 و 80 جنيها للكيلو ويختلف السعر من منطقة إلى أخرى بحسب عوامل العرض والطلب وتكاليف النقل ومكاسب التجار.

 

 
 

 

 

 


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