شبكة مواصلات متكاملة تربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

أوضحت وزارة النقل وسائل المواصلات التي تربط العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظات القاهرة الكبرى، خاصة بعد نقل الوزارات الحكومية إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، ونشرت وزارة النقل فيديو بعنوان " رحلة مواطن من القاهرة الكبرى إلى العاصمة الإدارية الجديدة" يوضح وسائل المواصلات التي يمكن استخدامها للوصول للعاصمة الإدارية.

وعلى رأس المواصلات للعاصمة القطار الكهربائى LRT من محطة عدلى منصور بالسلام لمدينة الفنون والثقافة، والذى يربط مع مترو الخط الثالث ليشكل شبكة مع القاهرة من خلال خطوط المترو الأخرى، بالإضافة إلى شبكة أتوبيسات داخلية في العاصمة الإدارية.

ومن بين شبكة المواصلات للعاصمة الإدارية 48 خط أتوبيس تنقل المواطنين للعاصمة الإدارية الجديدة من أنحاء القاهرة الكبرى، تعمل من 6 صباحا حتى 12 منصف الليل يوميا، وكلها أتوبيسات حديثة تنطلق من جميع انحاء القاهرة الكبرى وتصل مباشرة للعاصمة دون التغيير من خط لأخر، بإجمالى نحو 369 سيارة، مشيرا إلى أن المناطق البعيدة مثل أكتوبر تتبع نظام التفويج من أكتوبر للعاصمة مباشرة وعدم التوقف فى الطريق.

والخطوط التى تخرج من داخل القاهرة لن يتم عمل تفويج لعدم التأثير على النقل العام حيث ستكون الخطوط للمواطنين عموما وليس للموظفين فقط، ويمكن لأى مواطن ركوبها، وتعريفتها من 18 جنيها إلى 45 جنيها حسب المسافة، وسيتم رفع مستوى الإدارة والتشغيل والرقابة على المنظومة كلها وسيكون هناك تطبيقات الكترونية لمعرفة أوقات التشغيل ومواعيد الأتوبيسات.