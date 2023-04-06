سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الخميس 6 أبريل 2023

كتب - إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الخميس 6 أبريل 2023 وبلغ سعر الجرام 2220 جنيها في التداولات اليوم وسط تغيرات مستمرة في أسعار الذهب بالسوق المحلي عقب صعود سعر الذهب عالميا لأعلى مستويات خلال 2023.

أسعار الذهب اليوم:



عيار 21 يسجل 2220 جنيه.

عيار 18 يسجل 1903 جنيها.

عيار 24 يسجل 2573 جنيها.

الجنيه الذهب 17760 جنيه.

اونصة الذهب 2028 دولارا.

مجلس الذهب العالمى



وصدر عن مجلس الذهب العالمى تقريره بشأن مشتريات البنوك المركزية للذهب خلال شهر فبراير، وأشار في تقريره إلى استمرار الدول في إضافة الذهب إلى احتياطاتها فى فبراير مسجلة بذلك أقوى بداية للعام منذ 2010.

فقد ارتفع احتياطي الذهب العالمي بمقدار 52 طن في فبراير الماضي ليسجل ارتفاع للشهر الـ 11 على التوالي، يأتي هذا بعد مشتريات بمقدار 74 طن من الذهب في يناير الماضي، بينما شهد عام 2022 مستوى قياسي لشراء الذهب من قبل البنوك المركزي بواقع 1136 طن.

منذ بداية العام وحتى اليوم بلغ صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب 125 طناً، وكان أكبر مشتري في فبراير هو البنك الشعبي الصيني بمقدار 25 طن وهي الزيادة الشهرية الرابعة للصين. كما اشترى المركزي التركي في فبراير بمقدار 22 طن وذلك للشهر الـ 15 على التوالي حيث تعد تركيا هي أكبر مشتري للذهب خلال العام الماضي.

ارتفاع الطلب على الذهب الفعلي من قبل البنوك المركزي العالمية يزيد من قدرة الذهب على تسجيل المزيد من المستويات القياسية في 2023، فالذهب يجد الدعم سواء من المشتريات الفعلية أو الاستثمارات في الأدوات المالية المختلفة المتعلقة بالذهب.