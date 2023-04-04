أسعار الذهب اليوم فى مصر الثلاثاء 4 أبريل 2023

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، عقب هبوط المعدن النفيس بحوالي 130 جنيها منذ مطلع هذا الأسبوع، حيث يسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 2140 جنيها، مع استمرار التذبذب في السعر العالمي للمعدن الثمين وتسجل الأونصة 1983 جنيها.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2140 جنيها.

عيار 18 يسجل 1834 جنيها.

عيار 24 يسجل 2446 جنيها.

الجنيه الذهب 17120 جنيها.

اونصة الذهب 1983 دولارا.

تطورات سوق الذهب حتي أمس

عاد الهدوء لأسواق الذهب المحلية أمس الاثنين بعد بداية مثيرة للأسبوع وتسجيل مستويات تاريخية في أسعار الذهب لنشهد تراجعات طفيفة في الأسعار واستقرار في التعاملات اليوم وذلك بالتزامن مع تراجع في أسعار الأونصة عالمياً، وفق تقرير تحليل سوق الذهب في مصر الصادر من جولد بيليون.

الهدوء في أسواق الذهب يأتي في ظل تراجع التوترات منذ قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يوم الخميس الماضي، وعدم تحرك سعر صرف الجنيه كما توقع العديدين في الأسواق، حيث يستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند المستوى 30.95 جنيه لكل دولار دون تغير منذ شهر تقريباً، الأمر الذي قلل من زخم ارتفاع الذهب بعض الشيء بعد التوقعات بانخفاض جديد في مستويات الجنيه.

من جهة أخرى قام كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بطرح شهادتي ادخار جديدتين بعد قرار رفع الفائدة من قبل المركزي المصري، حيث وصل العائد على الشهادة الأولى بنسبة 19% بعائد ثابت تصرف شهرياً والعائد على الشهادة الثانية متناقص بنسبة 22% والشهادتين بأجل 3 سنوات.

وصلت أسعار الفائدة بعد قرار المركزي الأخير على الودائع لليلة الواحدة إلى 18.25% وارتفعت الفائدة على الإقراض بنسبة 19.25% بينما وصل سعر الفائدة الرئيسية عند 18.75%. لتسجل اعلى مستوى منذ يوليو 2017.

السبب الرئيسي وراء ذلك يرجع إلي أن الذهب يلعب دور رئيسي في الأسواق الآن، فهو تحوط ضد التضخم الذي تخطى مستويات 30% خلال فبراير، ويعد أيضاً ملاذ آمن ضد مخاوف التغير في سعر الصرف والذي من شأنه أن يدفع التضخم إلى الارتفاع من جديد، وبالتالي فتأثير انتقال السيولة النقدية إلى شهادات الادخار يظل ضعيف على الاستثمار في الذهب.