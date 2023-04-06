وأضاف زيلينسكي -خلال خطاب ألقاه في القلعة الملكية في العاصمة البولندية (وارسو)- "عندما نكون أحرارا، فهذا ضمان أن الحرية ستكون قوية في جميع البلدان المجاورة لنا في الاتحاد الأوروبي، فستصبح رومانيا وسلوفاكيا وليتوانيا ودول البلطيق الأخرى كلها أقوى عندما نكون أحرارا وهذا ضمان بأن الحرية ستسود في مولدوفا وأنها لن تبعد عن جورجيا كما أنها ستتواجد بالتأكيد إلى بيلاروسيا ".

وأشار الرئيس الأوكراني -حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إلى أن العدالة ستكون إنجازا تاريخيا للأجيال القادمة".

يذكر أن الرئيس الأوكراني وقرينته وصلا أمس الأربعاء إلى بولندا في زيارة رسمية.

في سياق متصل، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /الخميس/ ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 176 ألفا و630 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و631 دبابة و7 آلاف و13 من المركبات المدرعة و2714 من النظم المدفعية و532 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و281 من أنظمة الدفاع الجوي و306 من الطائرات المقاتلة و292 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و574 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى إسقاط 911 من صواريخ كروز".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.