اليوم السابع
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رئيس مدينة أشمون يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بالشوارع والميادين

الخميس، 06 أبريل 2023 04:53 م
رئيس مدينة أشمون يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بالشوارع والميادين جانب من الحملة
المنوفية - محمود شاكر

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شن المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقة أحمد قرقوش رئيس قسم الإشغالات، حملة لرفع وإزالة الإشغالات بشوارع وميادين أشمون، لخلق الانضباط بالشوارع والميادين.
 
وخلال الحملة تم رفع كافة الإشغالات والتعديات علي حرم الطرق وإخلاء الشوارع من الباعه الجائلين تنفيذاً للقانون وتحقيقاً للصالح العام وحق المواطن في الطريق، وتيسيراً لحركة مرور السيارات والمواطنين والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون .
 
يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بإستمرار شن حملات رفع وإزالة الإشغالات بالطرق والشوارع والميادين .
 
من جانبه أكد النمر علي إستمرار حملات رفع الاشغالات بأشمون والوحدات المحلية القروية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للقانون ولعودة الانضباط إلى الشارع.
 
 وشدد النمر بضرورة التزام المواطنين بتعليمات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بعدم وضع أي إشغال يعوق الطريق ويضر بالمواطنين والأهالي بأشمون.
 
رئيس مدينة أشمون يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات (3)
رئيس مدينة أشمون يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات (3)

رئيس مدينة أشمون يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات (1)
رئيس مدينة أشمون يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات (1)

رئيس مدينة أشمون يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات (2)
رئيس مدينة أشمون يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات (2)

 


رئيس مدينة أشمون

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رفع وإزالة الإشغالات

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