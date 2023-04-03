اليوم السابع
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الإثنين، 03 أبريل 2023 03:36 م
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رئيس مدينة أشمون يواصل حملاتة لرفع وإزالة الإشغالات بالشوارع والميادين

الإثنين، 03 أبريل 2023 03:20 م
رئيس مدينة أشمون يواصل حملاتة لرفع وإزالة الإشغالات بالشوارع والميادين جانب من الحملات
المنوفية - محمد فتحى

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أجرى اليوم المهندس خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقه هيثم صادق نائب رئيس المدينة، وأحمد قرقوش رئيس قسم الإشغالات، بشن حملة لرفع وإزالة الإشغالات بشوارع وميادين أشمون، وخلال الحمله تم رفع كافة الإشغالات والتعديات علي حرم الطرق وإخلاء الشوارع من الباعه الجائلين تنفيذاً للقانون وتحقيقاً للصالح العام وحق المواطن في الطريق وتيسيراً لحركة مرور السيارات والمواطنين والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون ،وتنفيذاً لتوجيهات وتعليمات  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بإستمرار شن حملات رفع وإزالة الإشغالات بالطرق والشوارع والميادين .
 
وأكد النمر علي إستمرار حملات رفع الاشغالات بأشمون والوحدات المحلية القروية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للقانون ولعودة الإنضباط إلى الشارع، وشدد النمر بضرورة التزام المواطنين بتعليمات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بعدم وضع أي إشغال يعوق الطريق ويضر بالمواطنين والأهالي بأشمون .
 
 
 
 

 

 


محافظة المنوفية

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