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دفعة الشهيد فادى سيف بمدرسة بورفؤاد الثانوية تحيى ذكراه قبل إفطار جماعى.. صور

الخميس، 06 أبريل 2023 06:18 م
دفعة الشهيد فادى سيف بمدرسة بورفؤاد الثانوية تحيى ذكراه قبل إفطار جماعى.. صور أصدقاء فادي سيف
بورسعيد - محمد عزام

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حرص زملاء الشهيد الرائد فادى سيف، على إحياء ذكراه، اليوم الخميس، قبل إفطارهم الجماعى فى مدينة بورفؤاد.
 
والتقطت دفعة 1995 بمدرسة بورفؤاد الثانوية بنين صورا تذكارية بجانب صورة زميلهم الشهيد التي تتوسط أحد الميادين الرئيسية في مدينة بورفؤاد، كما قرأوا الفاتحة على روحه وتوجهوا بالدعاء له إلى الله تعالى.
 
واستشهد الرائد فادي سيف في 10 فبراير عام 2014، والملقب بأسد ميدان بورسعيد، وذلك إثر إصابته بطلقتين فى الرأس وثالثة فى الرقبة أطلقهم عليه مجهولين على دراجة بخارية خلال أدائه عمله الشرطي.
 
 
أصدقاء فادي سيف
أصدقاء فادي سيف

دفعة الشهيد فادي سيف
دفعة الشهيد فادي سيف

دفعة الشهيد
دفعة الشهيد

فادي سيف شهيد بورسعيد
فادي سيف شهيد بورسعيد

 


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