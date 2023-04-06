دفعة الشهيد فادى سيف بمدرسة بورفؤاد الثانوية تحيى ذكراه قبل إفطار جماعى.. صور

بورسعيد - محمد عزام

حرص زملاء الشهيد الرائد فادى سيف، على إحياء ذكراه، اليوم الخميس، قبل إفطارهم الجماعى فى مدينة بورفؤاد

والتقطت دفعة 1995 بمدرسة بورفؤاد الثانوية بنين صورا تذكارية بجانب صورة زميلهم الشهيد التي تتوسط أحد الميادين الرئيسية في مدينة بورفؤاد، كما قرأوا الفاتحة على روحه وتوجهوا بالدعاء له إلى الله تعالى.

واستشهد الرائد فادي سيف في 10 فبراير عام 2014، والملقب بأسد ميدان بورسعيد، وذلك إثر إصابته بطلقتين فى الرأس وثالثة فى الرقبة أطلقهم عليه مجهولين على دراجة بخارية خلال أدائه عمله الشرطي.