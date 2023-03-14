سيارات "الفاكيوم والنافوري" تتدخل لسحب مياه الأمطار من شوارع بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن انتشار فرق العمل الميدانية بجميع الأحياء ومدينة بورفؤاد، اليوم الثلاثاء، للتعامل العاجل مع تداعيات حالة الطقس الغير مستقر ومتابعة بلاغات المواطنين في ذات الإطار.

وأكد أن غرفة عمليات المحافظة تتابع على مدار الساعة حالة الطقس، بالتنسيق مع غرف العمليات بأحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد، والتي تتابع بدورها مع هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس أولا بأول، موضحا أنه تم نشر سيارات الفاكيوم والنافوري والأطقم الفنية بالشوارع تحسبا لسقوط الأمطار، بالإضافة إلى أعمال النظافة وتطهير بالوعات مياه الأمطار والصرف الصحي بنطاق الأحياء.

وأشار المحافظ إلى استمرار رفع حالة الطوارئ بجميع أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، للتعامل مع حالة الطقس الغير مستقر ، موضحاً أنه يتم المتابعة اللحظية لحالة الطقس، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وأكد اللواء عادل الغضبان أن المحافظة دفعت بعدد كبير من السيارات الناقلة "الفاكيوم والنافوري" الخاصة بسحب وشفط المياه، والأطقم الفنية، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة لاحتواء المواقف الطارئة، والتأهب المستمر لإزالة الآثار الناجمة عن الأمطار.