حياة كريمة بسوهاج.. تقديم الخدمات الطبية المجانية لـ9 آلاف مواطن

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج اليوم عن تقديم الخدمات الطبية المجانية بالإضافة إلى الكشف علي ما يقرب من 9 ألاف داخل 3 مراكز هي أخميم وجرجا وطهطا، وذلك بقري "الاحايوة شرق والعيساوية والمحاسنة وبيت خلاف والصفيحة وكوم بدر والأحايوة قبلي وعرب مهدي" من خلال 8 قوافل طبية مجانية أستهدفت القري الأكثر احتياجاً لتلك الخدمات خلال هذا شهر مارس الماضى 2023 صرح بذلك الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأشار النجار في تصريحات صحفية له اليوم أن القوافل الطبية تضم كافة التخصصات الطبية ما بين الباطنة والأطفال وعظام وجراحة والرمد والأسنان والجلدية والنساء والولادة وتنظيم الأسرة " بجانب خدمات الأشعة و التحاليل الطبية وبالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية.

وأضافت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل الطبية أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات الحكومية و أن جميع الخدمات المقدمة بتلك القوافل مجاناً مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية وقواعد مكافحة العدوى أثناء تنفيذ تلك القوافل وتأتى هذة القوافل الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة " والتى من أهدافها التخفيف عن كاهل المواطن الأكثر احتياجاً بالريف و المناطق العشوائية في الحضر لمثل تلك الخدمات.