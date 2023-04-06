حياة كريمة بالدقهلية.. قوافل طبية لكل القرى وخطة شهرية المناطق النائية

الدقهلية: شريف الديب

تعد محافظة الدقهلية من المحافظات كثيفة السكان حيث يتعدى عدد سكانها أكثر من 7 مليون مواطن، وهو ما يشكل مسئولية كبيرة على القطاع الصحى، لوجود عدد من المناطق مترامية الأطراف، وهو ما دفع المسئولين بالدقهلية إلى تغير فى سياسة تقديم العلاج وهو عن طريق تنفيذ قوافل طبية تصل لأبعد المناطق بالمحافظة والتى به تجمعات سكنية، لكى يقدموا الخدمات الطبية للأهالى بالمناطق التى يعيشون فيه دون تحمل أعباء، وتقول دكتورة علياء ابو السعود منسق عام القوافل انه يتم تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

و يتم إعداد خطة للقوافل العلاجية بالمحافظة كل شهر وذلك ضمن مباردة رئيس الجمهورية حياة كريمة، موضحة أن القوافل تضم مختلف التخصصات الطبية وأن الكشف والعلاج خلالها مجانا.

وعلى سبيل المثال تم اطلاق قافلة طبيه مؤخرا فى قرية كفر المحمدية مركز ميت غمر، والتى تبعد عن مستشفى ميت غمر 16 كم، حيث تم توقيع الكشف على 1706 مريضًا، كما تم الكشف على 1654 مريضًا فى قافلة علاجية بقرية الخليج مركز المنصورة والتى تبعد عن مستشفى طلخا 22 كم بالإضافة إلى توعية المواطنين من خلال الندوات التثقيفية كما تم الكشف على 1968 مريضًا فى قافلة علاجية بقرية أبو المعاطى الباز مركز بنى عبيد والتى تبعد عن مستشفى دكرنس 17 كم وقد ضمت 11 عيادات فضلًا عن معمل طفيليات وأشعة x ray.

كما تم إجراء عدد 344 تحليلًا مختلفًا للمرضى، ونحو 159 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلًا عن فحوصات لـ 120 مريضًا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم وتحويل 70 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 27 قرارًا للعلاج على نفقة دولة.

وكما تم الكشف على 3642 سيدة خلال قافلة صحة إنجابية بالسنبلاوين حيث نظمت إدارة تنظيم الأسرة قافلة صحة إنجابية بمركز ومدينة السنبلاوين تضمنت تقديم خدمات طبية شاملة وذلك فى إطار حملة "أيامنا أحلى " وقدتم الكشف على نحو 1592 حالة باطنة إلى جانب 1564 ترددوا على عيادة الأطفال بالقافلة.

ومن ناحية أخرى أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تطعيم 100 ألف مواطن خلال حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد مرض فيروس كورونا ضمن خطة الدولة فى متابعة الوضع الوبائى ورفع نسب التغطية بالتطعيم.

وأضاف مكين أن مديرية الصحة تستهدف تطعيم الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا بالمنازل بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، لافتًا إلى أن عدد الفرق الثابتة والمتحركة يبلغ نحو 750 فرقة، وذلك لضمان وصول الخدمة لجميع المستهدفين.

وأضافت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية، أن التطعيم من خلال فرق طبية مدربة وجاهزة والتطعيم يتم من خلال الفرق الثابتة والمتحركة المنتشرة فى النطاق الجغرافى لمحافظة الدقهلية، بما فيها المدارس والمصالح الحكومية فضلًا عن النوادى ومراكز الشباب.

فيما أشارت الدكتور لمياء سلامة مدير الطب الوقائى، إلى أن الحملة تستهدف تطعيم أكبر عدد من المواطنين والوصول إلى أماكن تواجدهم مستهدفة كافة الفئات العمرية فوق 12 عامًا ببطاقة الرقم القومى وشهادات الميلاد، فضلا عن أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وذوى الهمم والمقبلين على الزواج والفرق الطبية.