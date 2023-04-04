اليوم السابع
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556 فصلا دراسيا و37 وحدة صحية.. إنجازات مبادرة حياة كريمة فى الجيزة

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 07:00 ص
556 فصلا دراسيا و37 وحدة صحية.. إنجازات مبادرة حياة كريمة فى الجيزة إنجازات مبادرة "حياة كريمة" فى الجيزة
كتبت – مرام محمد

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شهدت محافظة الجيزة خلال أعمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخدمية والتنموية الهامة، استهدفت الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والثقافى لمواطني 42 قرية بمركزي الصف وأطفيح.

ويستعرض "اليوم السابع" في السطور التالية المشروعات التي تم تنفيذها بقرى محافظة الجيزة ضمن أعمال المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة".

- 124 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية.

- 9 وحدات اجتماعية.

- 11 مجمع خدمات زراعية.

- 16 نقطة إسعاف.

- 37 وحدة صحية.

- 556 فصل دراسي.

- 66 مدرسة.

- مركزين تنمية أسرة.

- 5 محطات مياه شرب.

- 42 مشروع صرف صحي.

- 6 محطات معالجة.

- 41 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية.

- 43 مركز شباب.

- 42 مجمع خدمات حكومية.

- 34 مكتب بريد.

- 6 نقاط شرطة.

- تأهيل وتبطين ترع بطول 95كم.

- رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 210كم.

- 7 أسواق.

- 8 مواقف حضارية.

- 42 مشروع كهرباء.


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