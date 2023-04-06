حياة كريمة بأسوان.. مشروعات إسكان وبنية تحتية لخدمة قروى سلوا بحرى بكوم أمبو

تظل المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" هى المبادرة الأهم والتى تحقق أحلام الآلاف من سكان قرى الريف المصرى فى محافظة أسوان، حيث حولت الأحلام إلى واقع ملموس بعد الانتهاء من المشروعات التى تخدم المواطن البسيط والتى تحول القرية إلى مدينة من حيث الخدمات العامة والمرافق.

ففي قرى محافظة أسوان يجري العمل علي انتهاء وتسليم مشروعات إسكان وأسواق ومواقف سيارات حضارية وتوصيل شبكات الغاز الطبيعى للمنازل، وإنشاء مدارس جديدة وتطوير مدارس أخري، وإنشاء مستشفيات حديثة، وكذلك تدشين محطات مياه شرب ومحطات صرف صحي ومشروعات خدمية في شتي المجالات التنموية.

يأتي ذلك بالتزامن مع قرب تشغيل هذه المشروعات سواء كانت فى قطاعات البنية التحتية، والمرافق العامة أو فى القطاعات الخدمية المختلفة، بما يعود بالنفع على المواطنين المقيمين بالقرى والنجوع، ليجنوا ثمار هذه الإنجازات، والتى تساهم فى تحويل القرى والنجوع إلى مناطق جذب للسكان، بعد أن كانت طاردة للسكان ، ومبادرة "حياة كريمة" يجري تنفيذها داخل 39 قرية رئيسية و116 قرية فرعية و380 نجع بأنحاء محافظة أسوان.

ومن القري المستهدفة قرية سلوا بحرى بمركز كوم أمبو لخدمة 45.3 ألف نسمة موزعين على 6 توابع وقرى فرعية، وتشمل مشروعات المبادرة الرئاسية تطوير ورفع كفاءة مدرسة الشهيد محمود طه الإبتدائية بنجع المساعيد، ومدرسة أبوعيد الإبتدائية، ومدرسة جعفر الصادق الإبتدائية، ومدرسة الشهيد أحمد الليثى الإبتدائية، ومدرسة الحجندية الإبتدائية بنسب تنفيذ 100%، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والزراعى بنسب 98 %، وأيضاً مشروع إنشاء وحدة الإسعاف، وكذلك أعمال إنشاء وحدة إطفاء جعفر الصادق بنسبة 95 % لكل منهما، علاوة على مشروع تطوير مركز شباب أبو عيد، ومشروع إنشاء الوحدات السكنية بقريةالحجندية بنسبة 85 % لكل منهما، فضلاً عن مشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء بالقرية وتوابعها بنسب تنفيذ وصلت إلى 75 %، بينما جار استكمال الأعمال بمشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء، وإنشاء وحدة التضامن الإجتماعى، وتجديد شبكات مياه الشرب بنسبة .