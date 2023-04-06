حملات مكبرة لإزالة التعديات على أراض أملاك الدولة بـ3 أحياء فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الأسكندرية حملات مكبرة وذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات علي أراضى وأملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد، وعدم التهاون مع أى مخالفة، وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لردع أي مخالف.

وشن حى العجمى برئاسة هدى أبوكليلة حملة مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف شملت إزالة روف بالدور السابع علوي بالعقار الكائن شارع مسجد الإيمان البيطاش، وكذا ️إزالة حوائط بالدور الحادي عشر بالعقار الكائن منطقة بيانكى، فضلا عن️ إزالة سقف جمالون بمنطقة أبو يوسف قبلي، بالإضافة إلى️ إزالة سور مخالف ش 63 قرية النخيل.

وقاد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق ، بالاشتراك مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم حملة مكبرة لتنفيذ عدة قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة، حيث تمكنت الحملة من إزالة 38 حالة تعد على أراض الدولة ، بالإضافة إلى 5 مخالفات بناء رصدتها وحدة المتغيرات المكانية بمنطقة أبيس الثانية بنطاق الحي، فضلا عن إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص، وفك شدة خشبية ، بمنطقة سكينة الأرض الجديدة شارع 7، والتحفظ علي ونش ومعدات البناء، وكذا إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بمنطقة أبيس الثانية شارع الميدان وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وقام حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع بحملة مكبرة لإزالة حظيرة مواشي بقرية اليمن فضلا عن إزالة حوائط من الطوب الابيض بقرية فلسطين.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أستمرار الحملات الدورية والمفاجئة للمتابعة الميدانية على مدار الساعة، ومنع أي أعمال بناء على أراضي أملاك الدولة أو البناء المخالف وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.