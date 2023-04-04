حملات مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بأحياء الإسكندرية

شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية في المحافظة بمواصلة إزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أى مخالف.

وفى هذا الصدد، شن حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة خورشيد القبلية عبارة عن بناء أسوار على أرض بدون ترخيص وتعد على أراضي أملاك الدولة تم إزالة المخالفات بالكامل.

وقام حي العامرية أول برئاسة السيد موسي حملة مكبرة لإزالة أعمال بناء مخالف عبارة عن تقسيم مبانى من الداخل دور أول علوى بالعامرية تقسيم البردويل وتم التحفظ على كمية من الأسمنت.

ونفذ حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية، حيث تمكنت الحملة من إزالة 2 حالة تعدي بعزبة 12 وحوض 10، فضلا عن إزالة 4 حالات تعد عبارة عن أسوار من الطوب بعزبة الماكينة، شارع 10، 16 مستشارين وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وواصل حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف بأحد العقارات بشارع العيسوي حيث تم التحفظ علي موتور ونش وسيارة، فضلا عن إيقاف أعمال تركيب مصعد بدون ترخيص بالعقار رقم 619و 620 طريق الجيش والتحفظ على الأدوات المستخدمة في المخالفة.

وشهد حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم إزالة مبني مخالف عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض بالكينج بحري وكذا إزالة مبني من الطوب الأبيض بقرية الهوارية.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على أستمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي أملاك الدولة أو البناء المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أى مخالف.