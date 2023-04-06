اليوم السابع
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حبس عصابة تسرق المواطنين بالإكراه فى القاهرة 4 أيام

الخميس، 06 أبريل 2023 11:28 ص
حبس عصابة تسرق المواطنين بالإكراه فى القاهرة 4 أيام رجال الشرطة - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس 3 أشخاص, 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي فى السرقة بالإكراه. 
 
وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الخليفة ، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة السرقة بالإكراه.
 
تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من ( أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة ) بتضرره من ثلاثة "مجهوليــن" لقيام أحدهم باستدراجه لإحدى المقاهى الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بدعوى استئجار سيارة ،  واصطحابه بمركبة "توك توك" وصولاً لإحدى المناطق بدائرة القسم وتعدوا عليه بالضرب مُحدثين إصابته بجروح متفرقة بالجســـم واستولوا منه علـــى (هاتف محمول - مبلغ مالى - بعض المتعلقات الشخصيــــة) ، ولاذوا بالفـــــرار .
 
عقب تقنين الإجراءات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديدهم وتبين أنهم (4 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية)  وعُثر بحوزتهم على كافة المسروقات المستولى عليها من المجنى عليه وكذا (2 سلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالى – الهاتف المحمول– مركبة "التوك توك" ملك أحدهم " المستخدمين فى الواقعة") وبمواجهتهم بأقوال المجنى عليه أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأقروا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات واقعة أخرى.

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