جمارك مطار الغردقة تضبط محاوله تهريب عدد من الهواتف المحمولة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة عبدالعال نعمان مدير عام جمارك مطار الغردقه الدولى و د . هشام شراره مدير الإدارة من ضبط محاوله تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جنيف اشتبه مصطفى مختار مأمور اللجنة الجمركية فى راكب إيطالي الجنسية من أصل مصرى ، بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة خالد قرشى تحت إشراف رامى مروان تلاحظ وجود كثافات متماثلة.

وبالعرض على عاصم عبدالعليم المشرف على صاله الوصول الدولى قرر تكليف علاء إدريس مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 5 علب ملفوفه لفة الهدايا وبسؤال الراكب أقر أنها سبح وبفتحها تبين أنها علب آيفون فارغة ونظرا لارتكاب الراكب تم تكليف الدكتور هشام طارق منصور وجمال خلف لتفتيش الراكب ذاتيا فتبين وجود 6 هواتف محمولة مخبأة داخل الملابس الشخصية .

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقه اتخاذ الإجراءات القانونيه وتحرير محضر ضبط رقم ١٢ لسنه ٢٠٢٣ بعد العرض على عمر خليفه رئيس الاداره المركزيه لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية .

يأتى ذلك لتنفيذ تعليمات الاستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحه الجمارك بتشديد الرقابه على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .