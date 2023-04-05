أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة قناة السويس تُنظم حفل الإفطار الجماعى

أقامت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة قناة السويس ، حفل إفطار جماعي في المسطحات الخضراء بالجامعة، بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا ، والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة الاهلية للشئون الأكاديمية ، وعمداء ووكلاءالكليات، والأستاذ خالد سويلم أمين عام الجامعة ، ، وأمناء الجامعة المساعدين ، كما حرص على حضور الافطار لفيف من أعضاء هيئة التدريس ، والعاملين .

جاء الإفطار بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة والدكتور محمد الباز منسق العام أسرة طلاب من أجل مصر الجامعة .

وقد حرص رئيس الجامعة على تحية الطلاب قبل الافطار ، وعقب الإفطار تحدث رئيس جامعة قناة السويس إلى طلاب الأسرة مؤكداً على دورها الفعال في تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية والندوات التثقيفية ، لافتاً إلى أن الإفطار الجماعي يسعى إلى تحقيق دعائم المحبة والمودة بين طلاب الجامعة .

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد النعيم أن أسرة طلاب من أجل مصر نظمت مجموعة من الفاعليات الهامة منذ بداية الفصل الدراسي الثاني ومنها ندوة حول الوسطية والمفاهيم الغير سويه حاضر بها فضيلة الشيخ رمضان عبد الرازق فضلاً عن تنظيم العرض المسرحي sale لافتاً إلى أن الأسرة تستعد الأسبوع القادم لإستضافة فضيل الشيخ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية لشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف في ندوة حول الإسلام وقضايا العصر ، مشيداً بمشاركة الأسرة في تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية هادفه للطلاب ، بالإضافة إلى تمثيلها المشرف للجامعة في الإفتتاحات القومية للمشروعات الكبرى .

وفي نهاية اللقاء حرص الطلاب على إلتقاط الصور التذكارية مع القيادات الجامعية .