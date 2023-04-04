اختيار أستاذ بجامعة الإسكندرية خبيراً باللجنة الاستشارية الدولية لبرنامج الماب باليونسكو

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتورة منال فوزي أحمد رئيس لجنة الإنسان والمحيط الحيوي (ماب) باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو ورئيس قسم علوم البيئة الأسبق بكلية العلوم، بمناسبة إختيارها ضمن 12 خبيراً باللجنة الإستشارية الدولية لبرنامج الماب الدولى التابع لمنظمة اليونسكو، إبتداء من الأول من يناير 2023 ولمدة 4سنوات، وذلك فى ضوء مساهمتها وخبراتها بمجال الحفاظ على التنوع البيولوجى والتكنولوجيا الحيوية، متمنياً لها التوفيق والسداد.
ويذكر أن منظمة اليونسكو أعلنت منذ عام 1971 عن برنامج الإنسان والمحيط الحيوى (الماب) وهو برنامج علمى دولى حكومى يهدف الى وضع الأسس العلمية اللازمة لتحسين العلاقات بين السكان والبيئة، فضلًا علي أنه يتبنى أجندة بحثية تجمع عدة فروع علمية فى إطار العلوم الطبيعية والعلوم الإجتماعية، لأغراض التنمية المستدامة واستخدام التنوع الحيوى وصونه وتحسين الصلات على الصعيد العالمى بين الشعوب والظروف البيئية المحيطة.
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