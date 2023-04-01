ورش متنوعة احتفالا بشهر رمضان فى قصور ثقافة حوض الرمال والعديسات بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نظم فرع ثقافة الأقصر، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، بمواقعه المختلفة خلال الأسبوع الأول من رمضان، احتفاء بالشهر المبارك، حيث عقد قصر ثقافة حوض الرمال، محاضرة بعنوان "الانتصارات والإنجازات في شهر رمضان"، تحدث خلالها مدحت محمود عن أهم الانتصارات في الشهر الكريم، وعن صحابة رسول الله وما تحقق من إنجازات عظيمة على أيديهم، والانتصارات التي حققها المسلمون على أعدائهم في هذا الشهر، وأن مجالات الانتصار في رمضان بالنسبة للمؤمن لا تقتصر على هذا الجانب فقط بل منها ومن أعظمها الانتصار على النفس ومجاهدتها والارتقاء بها.

وأعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حكي عن "الصوم" سردتها هناء يونس، وورشة حكي عن "فانوس رمضان" قدمتها ثناء محمود أخصائية المكتبة العامة بالقصر، ونفذت ورشة فنون تشكيلية "زينة رمضان بورق الفوم" تنفيذ رحمة أحمد محمد.

كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات بحرى ورشة فنون تشكيلية بعنوان "مظاهر الاحتفال بشهر رمضان" نفذتها م. أروى أحمد الصاوى، ونفذ قصر ثقافة حوض الرمال ورشة حرف يدوية لتصميم فوانيس رمضان بإستخدام ورق الفوم نفذتها سمر محمد، حيث جاءت الفعاليات ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة للاحتفال بشهر رمضان المبارك، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، من خلال فرع ثقافة الأقصر.

فيما كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل برنامج السهرات الرمضانية بقصور الثقافية يوم الأربعاء من كل أسبوع، وذلك في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وحرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ - 2023م، وذلك من خلال الفعاليات والأنشطة التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع وزارة الثقافة (الهيئة العامة لقصور الثقافة) للوصول بثقافة الإسلام الصحيحة إلى جميع شرائح المجتمع وأطيافه.