تعرف على أفضل الأطعمة لصحة الأسنان.. منها الخضار والحليب

كتب – حسام الشقويرى

فى حين أنه من المهم اتباع روتين التنظيف بالفرشاة والخيط من أجل صحة الفم الجيدة بشكل عام، فإن ما نأكله يقطع شوطًا طويلاً فى الحفاظ على أسناننا قوية وصحية على المدى الطويل، وقد تجعل عاداتنا الغذائية الخاطئة أسناننا أكثر عرضة للتسوس، ويساعد الغذاء المناسب للأسنان فى تنظيف الأسنان بشكل طبيعى بينما تجعل الأسنان الخاطئة من الصعب على الأسنان محاربة الجراثيم، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

أفضل الأطعمة للأسنان

1- الخضار النيئ مثل الخيار والطماطم

توصى الدراسات بتناول الخضار النيئ مثل الخيار والطماطم والخس وغيرها أو أى طعام غنى بالألياف لأسنان قوية، الأطعمة التى تحتوى على نسبة جيدة من الألياف تنظف الأسنان وتمنع تسوسها، إلى جانب ذلك يحتاج الخضار النيئ إلى الكثير من المضغ وهى مهمة بشكل خاص للأطفال للتحفيز الوظيفى لنمو الفك، كلما زاد مضغ الأطفال ، زاد تحفيز عضلات الفك وتنشيط مراكز النمو بشكل أكبر بسبب نمو الفك بشكل أفضل.

2 - التفاح والفواكه الأخرى

الفواكه التى لا تحتوى فقط على نخالة تتضمن المضغ لكنها تحتوى أيضًا على فيتامينات أساسية ومغذيات جيدة للأسنان، من الجيد أيضًا أن يكون لديك ثمار لإزالة أى طعام عالق فى فمك بشكل طبيعي. فالطعام الذي يحتك بالأسنان بشكل أكبر والذي يجب عليك مضغه كثيرًا قبل البلع يعد مفيدًا لأسنانك.

3 - الحليب واللبن الرائب

الأطعمة الغنية بالكالسيوم ضرورية لصحة أسنانك، الكالسيوم مفيد بشكل خاص لمينا الأسنان، وهو في الأساس الغلاف الخارجي الصلب لأسنانك، حيث إن تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم سيمنع التآكل والتسوس.

4 - بذور الشمر

بصرف النظر عن المساعدة على الهضم، تتمتع بذور الساونا أو بذور الشمر بخاصية تنظيف الأسنان الممتازة، ما تفعله هو أنها تزيل جزيئات الكربوهيدرات العالقة مثل الروتى والخبز وغيرها من سطح الأسنان ويمنعها من التسوس، لتضمين بذور الشمر في النظام الغذائي جرب إضافة حليب الشمر لفوائده المختلفة .