تحصين 100 ألف و500 من الثروة الحيوانية ببني سويف لمواجهة أمراض الحمى القلاعية

تتواصل فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع ، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف ،ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة ،لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.

وتضمن التقرير اليومي،الذي يعده الدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري،الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها بلغ 100ألف و540 رأساً ( 89 ألفا و71من الأبقار، 10 آلاف و589 من الجاموس ،880 من الأغنام و الماعز)،وذلك منذ انطلاق الحملة" 4 مارس الماضي وحتى 3 أبريل الجاري"،فيما يستمر العمل وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف من خلال الوحدات البيطرية بالمراكز والمدن ،والتي تم دعمها وتجهيزها بالفرق البيطرية ،وأدوات ومعدات أعمال التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

يُذكر أن المحافظ"د.محمد هاني غنيم"قد أصدر تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية بالتواصل المباشر،وتوفير التسهيلات المطلوبة، لتحقيق كامل المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع ،التي تنفذها الخدمات البيطرية،مع حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.