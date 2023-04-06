وكتب بلينكن على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/ اليوم الخميس أن هذه القرار من شأنه تهديد الأفغان المستضعفين، الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية.

تأتي هذه التصريحات عقب الحظر الأخير الذي فرضته طالبان على موظفات أفغانيات يعملن مع الأمم المتحدة في إقليم ننكرهار بأفغانستان.



كان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قد أدان من جانبه الحظر المفروض على عمل النساء الأفغانيات مع الأمم المتحدة، معربا عن مخاوفه من أن يقوض الحظر القدرة على تقديم المساعدة المنقذة لحياة الأشخاص الأكثر ضعفا في أفغانستان؛ بما في ذلك النساء والأطفال .