بدء التشغيل التجريبي لمحطة رفع صرف صحى أولاد حمزة بسوهاج

وأشار المهندس محمد السيد رئيس قطاع الصرف الصحي إلى أن المحطة الرئيسية تستقبل تصرفات مياه الصرف الصحى من 5 محطات رفع فرعية جارى الانتهاء منها لتخدم مدينة المنشاة وقرى أولاد حمزة وأولاد جبارة وسيتم خلال الفترة القريبة التشغيل الجزئى لشبكات الصرف الصحى لحين الانتهاء من الأعمال بقرى النويرات وجزيرة أولاد حمزة والرشايدة لخدمة 230 ألف نسمة، وذلك بهدف والتخلص الأمن من مياه الصرف الصحي وزيادة تغطية خدمة الصرف الصحى وتحقيق رضا المواطنين.

بدأت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بسوهاج أعمال التشغيل التجريبي لمحطة رفع الصرف الصحى الرئيسية رقم 3 والتى نفذتها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقرية أولاد حمزة وتبلغ طاقتها التصميمية 880 لتر لكل ثانية بمركز المنشاة الجارى به تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.. صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 400 مليون جنيه