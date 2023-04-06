النيابة تنتدب المعمل الجنائى لمعاينة موقع حريق منطقة العشش فى حدائق القبة

كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة موقع الحريق الذى شب داخل العشش بمنطقة المليحة بحدائق القبة والوقوف على أسباب الحادث والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه، وأمرت بسرعة عمل تحريات المباحث حول الواقعة.

كان رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة على الحريق الذى شب ظهر اليوم داخل العشش السكنية بمنطقة المليحة فى حدائق القبة.

البداية كانت بتلقى غرفة العمليات، بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق عدد من العشش بمنطقة المليحة بحدائق القبة، على الفور انتقل رجال لإدارة الحماية المدنية بالقاهرة إلى مكان الحريق، وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء، بالإضافة إلى الدفع أيضا بسيارات الإسعاف، وتم فرض كردون أمني بموقع الحريق، إضافة إلى قطع الغاز عن المنطقة حتى لا تمتد النيران إلى باقى العشش المجاورة.

تم السيطرة على الحريق وإخماد النيران، حيث لم يسفر الحادث عن وقوع اصابات، وتم تحرير اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة موقع الحريق.