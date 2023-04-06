واتهم جرينوف ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) ـ التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية بمواصلة الانتهاكات لبروتوكولات عدم الاشتباك والمذكرة الثنائية بخصوص سلامة الطيران في سوريا، مشيرا إلى ارتفاع عدد الانتهاكات الدولية على سوريا، مقارنة بالعام الماضي.

يأتي هذا التصريح بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا إنها ستحمي قواتها في سوريا بعد أن شن الجيش الأمريكي ضربات جوية على القوات المدعومة من إيران، ردا على هجوم أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة 5 جنود أمريكيين.