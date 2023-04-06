المشدد 5 سنوات لعاطلين تسببا فى عاهة مستديمة لموظف بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار أحمد محمد عبد الوهاب أبو عمر رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار عبد العظيم البيه والمستشار محمد عبد القادر الحلو وسكرتير المحكمة كريم الجنادي ، بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من " م..خ.ع" و " م.ع.م" مما أسند إليهما وألزمتهم بالمصاريف الجنائية ، لاتهامهم بالتسبب فى عاهة مستديمة للمجنى عليه " ع.م.ع" .

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 12067 لسنة 2020جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول يفيد بقيام المتهمين بالتعدى على المجنى عليه مستخدمين أسلحة بيضاء مما أدى إلى إصابته بعاهة مستديمة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل أول ، أنه على إثر خلافات سابقة بين نجل المجنى عليه " ع.م.ع" موظف بشركة أدوية وبين المتهمين كل من " م.خ.ع" و " م.ع.م" وأنه حال سير المجنى عليه بالطريق العام متجها إلى عمله تربص له المتهمين وانهالوا عليه ضربا مستخدمين سلاحا أبيض "سكين" قاصدين الانتقام منه فأحدثوا إصابته مما ترتب عليها عاهة مستديمة ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي ، أنه تخلف لدى المجنى عليه إصابة متوسطة بالأعصاب الحسية للعصب الزندى الأيسر مما تعد عاهة مستديمة تقدر نسبة العجز الثانى وتخلف عنها نسبة 3% وكذا إعاقة بكل من الخنصر والبنصر الأيسر مما تقدر نسبة 3% وكذا إعاقة جزئية بالسبابة الأيمن مما تعد عاهة مستديمة تقدر نسبة 1% وأعاقة جزئية بالمرفق الأيمن عاهة بنسبة 3% ، فإن المتهمين قد ارتكبوا الجناية والجنحة المعاقب عليها بنصوص القانون ، وأمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين.