اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 أبريل 2023 01:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

المركز السورى للزلازل: 9 هزات أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية

الخميس، 06 أبريل 2023 12:04 م
المركز السورى للزلازل: 9 هزات أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية زلزال سوريا
دمشق (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المركز السورى للزلازل، تسجيل 9 هزات أرضية ضعيفة الشدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز السورى للزلازل - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السورية- اليوم الخميس، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم هزة شمال غرب حمص بـ 25 كم، وهزتين في البحر شمال غرب اللاذقية بـ 22 كم، و5 هزات في لواء اسكندرون، وواحدة في تركيا.

وأشار المركز إلى أن الهزات تراوحت شدتها بين 1.6 و 3 درجات على مقياس ريختر، وجاءت على أعماق مختلفة وصلت إلى 21 كم.
 


المركز السورى للزلازل

سوريا

هزات ارضيه فى سوريا

اخبار سوريا

زلزال سوريا



الموضوعات المتعلقة

البنك الدولى: زلزال سوريا تسبب فى أضرار مباشرة تقدر بنحو 5.1 مليار دولار

السبت، 04 مارس 2023 05:37 م

"يونيسيف" تناشد المجتمع الدولي بسرعة تقديم المساعدات لمنكوبي زلزال سوريا

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 11:49 م

"القاهرة الإخبارية" ترصد وصول العديد من المساعدات لمتضررى زلزال سوريا

الأحد، 19 فبراير 2023 07:17 م

القاهرة الإخبارية تبرز استمرار توابع زلزال سوريا وتركيا.. الخارجية الأمريكية: قادرون على إرسال المساعدات لعموم سوريا.. "أطباء بلا حدود": تباطؤ وصول الإمدادات للمنكوبين.. إدارة الكوارث التركية: 3858 هزة ارتدادية

الأربعاء، 15 فبراير 2023 08:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة