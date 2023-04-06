المركز السورى للزلازل: 9 هزات أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية

دمشق (أ ش أ)

أعلن المركز السورى للزلازل، تسجيل 9 هزات أرضية ضعيفة الشدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز السورى للزلازل - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السورية- اليوم الخميس، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم هزة شمال غرب حمص بـ 25 كم، وهزتين في البحر شمال غرب اللاذقية بـ 22 كم، و5 هزات في لواء اسكندرون، وواحدة في تركيا.

وأشار المركز إلى أن الهزات تراوحت شدتها بين 1.6 و 3 درجات على مقياس ريختر، وجاءت على أعماق مختلفة وصلت إلى 21 كم.

