المؤبد لعاطلين استدرجا سائق واعتديا عليه لسرقة 500 جنيه فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالله الكيلانى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عماد عبد النبى العيسوى والمستشار أحمد فاروق عبد اللطيف، بمعاقبة كل من " ب.ف.ف" و" ط.خ.ر"، بالسجن المؤبد وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالسرقة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 24127 لسنة 2022، جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بقيام المتهمين بالتعدى على المجنى عليه، وسرقته بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، أنه حال استقلال المجنى عليه " ص.ف.م" سائق، سيارته استوقفة المتهمين " ب.ف.ف" و" ط.خ.ر" عاطلين، طالبين توصليهم واستدرجوه لمكان ناء حيث اشهروا أسلحة بيضاء مطوة وخنجر واصطحبوه عنوه لاحدى الشقق المهجورة، وقيدوا وثاقة واعتدوا عليه بالضرب محديثن إصابته وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وسرقة المبلغ المالى وقدرة 500 جنيه وهاتف محمول وساعة يد ولاذوا بالفرار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وثبت من التقرير الطبى للمجنى عليه إصابته بعدة سحجات بالصدر والظهر والعضدين وكدمة بالفخد الايسر، وبناء عليه فإن المتهمين قد ارتكبوا الجناية والجنحة المعاقب عليها بمتقضى نصوص القانون طبقا للمواد 280،282 /2 1/290 314 من قانون العقوبات والمواد 251/1 مكرر و1/30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والمعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 و165 لسنة 2019، وكذلك بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007، وقررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهمين.