اليوم السابع
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الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد البشارة 7 أبريل المقبل

السبت، 01 أبريل 2023 04:00 ص
الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد البشارة 7 أبريل المقبل كنيسة - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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يعتبر عيد البشارة فى المسيحية من أول الأعياد، فلولا البشارة وحلول السيد المسيح فى بطن العذراء ما كانت بقية الأعياد، لذلك الآباء المسيحيون يسمونه رأس الأعياد والبعض يسمونه نبع الأعياد أو أصل الأعياد.

 

وتحتفل الكنيسة بعيد البشارة يوم 7 أبريل المقبل، حيث تأتى تحقيقا لمجئ ملكا للسيدة العذراء ليبشرها بحملها بميلاد بالسيد المسيح، ويؤكد الآباء أن السيد المسيح حل فى بطن العذراء بعد أن قالت "هوذا أنا أمة الرب ليكن لى كقولك"، هذه نقطة تأمل أن ربنا أحترم حرية صنعة يديه.

 

وفى إنجيل "لوقا" الإصحاح الأول أن الله أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم. وفى الآية 28 "دخل إليها الملاك وقال سلام لك أيتها المنعم عليها، الرب معك مباركة أنت فى النساء".

 

وفى الآيات (29-31) "فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية، فقال لها الملاك  لا تخافى يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنًا وتسمينه يسوع".

 

وفى القرآن سورة مريم "وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا (16) فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (17) قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا (18) قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا (19) قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا (20) قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا (21).

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد البشاره



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