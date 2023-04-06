"الكنيسة بالإسكندرية" تحتفل بالذكرى الأولى للقمص أرسانيوس وديد

شهدت الكتدرائية المرقسية بالإسكندرية اليوم الخميس، قداس الذكرى السنوية الأولى لرحيل القمص الشهيد أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة السيدة العذراء بكرموز، حيث ترأس الأنبا هيرمينا أسقف عام كنائس شرق الإسكندرية، والقمص إبرام اميل، الوكيل البابوى فى الإسكندرية، اليوم الخميس، ذكرى السنوية الأولى لرحيل القمص الشهيد أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة السيدة العذراء بكرموز.

وشهدت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية حضور شعبى كبير خلال قداس السنوية الأولى للقمص أرسانيوس وديد، فيما حرصت زوجة الشهيد على ارتداء الملابس البيضاء.

وأعلنت كنيسة السيدة العذراء بكرموز فى الإسكندرية، عن رفع صلوات قداس إلهى آخر لذكرى الشهيد، وذلك صباح يوم الجمعة 7 أبريل، فيما تقيم ليلة الخميس عشية روحية لتخليد ذكراه داخل الكنيسة.