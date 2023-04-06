جاء ذلك في تصريحات بيسكوف للصحفيين تعليقا على التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قال إن جهود بكين يمكن أن تساعد في حل الأزمة الأوكرانية سلميا.

وقال بيسكوف: "الصين لديها إمكانات فعالة للغاية ومؤثرة للوساطة، وقد أظهرت النجاحات الدبلوماسية الأخيرة للصين ذلك على نحو بليغ. لكن الوضع مع أوكرانيا لا يزال صعبا، حتى الآن لا توجد آفاق لتسوية سلمية"، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن موسكو، بالنظر إلى "الموقف الرسمي وغير الرسمي الذي أبلغت به كييف"، لم يكن لديها بعد "أي طريق آخر سوى مواصلة العملية العسكرية الخاصة".

كان ماكرون، الذي وصل إلى الصين في زيارة دولة أمس الأربعاء، قد قال في وقت سابق إنه يأمل في أن تجلب وساطة بكين جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات.